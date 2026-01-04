marco rubio: «non è legittima»

Rodríguez, una “presidenta” in prova. Trump: «Pagherà caro se non fa la cosa giusta»

Gennaro Carotenuto
04 gennaio 2026 • 20:12

L’ex vice di Maduro giurerà lunedì 5 come capo di Stato ad interim. Mentre il tycoon minaccia di farle fare la stessa fine del suo predecessore, Rubio avverte: non è legittima finché si concluderà la transizione. In realtà, secondo il Nyt era stata individuata da settimane per gestire l’uscita di scena del caudillo

Lunedì 5 gennaio Delcy Rodríguez giurerà come presidenta a interim della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Incoronata dal riconoscimento ufficiale dell’esercito, ma sotto l’ombra cupa di Donald Trump, che non ha mancato di inviarle le consuete minacce: «Se non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro», è il messaggio recapitatole dal capo della Casa Bianca durante un’intervista a The Atlantic riportata da Bloomberg. Insomma, dovrà muove

Storico, università della Campania. Dopo il dottorato in Spagna, tra i suoi principali temi di ricerca vi sono le dittature e le violazioni di diritti umani in America latina. Ha insegnato anche alla Bocconi di Milano ed è stato visiting all'Università di Montevideo, alla Sorbona di Parigi e alla City University di New York.