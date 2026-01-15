false false

Liberato un altro degli italiani detenuti in Venezuela, Luigi Gasperin. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antoni Tajani. «Anche Luigi Gasperin è libero, ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere», ha riferito il ministro.

Gasperin, 77 anni, era stato arrestato il 7 agosto del 2025 a Maturin. In una nota della Farnesina si spiega che «Gasperin è provato, ma in condizioni stabili» L'imprenditore «ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monágas) dove si trova la sua azienda». ha aggiunto la Farnesina.

