Le voci dopo il blitz Usa

Gioia tra gli emigrati e caos calmo a Caracas: «Qui paura e poco cibo»

Elena Basso
07 gennaio 2026 • 07:00

La caduta di Maduro ha diviso in questi giorni il paese e la comunità venezuelana. Da una parte c’è chi festeggia e ripone grandi speranze per il futuro, e dall’altra chi si dichiara disposto a combattere e a perdere la vita pur di non vedere il paese governato e controllato dagli Stati Uniti

L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela ha diviso l’America Latina in due. Da una parte ci sono i presidenti di sinistra, come il brasiliano Lula o la messicana Sheinbaum, che hanno fermamente condannato l’azione statunitense, definendolo il «primo passo per un mondo di violenza, caos e instabilità, dove prevale la legge del più forte». Dall’altra parte invece ci sono i leader di destra, come l’argentino Javier Milei e il neoeletto presidente cileno José Antonio Kast, che hanno celebrato l’atta

Classe 1991, dal 2019 vive e lavora come giornalista freelance in America Latina occupandosi di violazioni dei diritti umani. I suoi reportage da Cile, Argentina, Brasile, Perù ed Ecuador sono stati pubblicati da testate nazionali e internazionali, fra cui La Repubblica, BBC, The Guardian, Le Monde, Il Manifesto, L’Espresso e Il Venerdì di Repubblica. Ha vinto diversi premi giornalistici, fra cui il Premio Luchetta nel 2023 per l’inchiesta “Stolen identity” che ha coordinato per Repubblica, Le Monde e The Guardian.