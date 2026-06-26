Venezuela, nella faglia affonda un paese già “strangolato” dagli Usa

Per i venezuelani la situazione non è migliorata nei mesi successivi all’attacco statunitense. L’impressione è che si stia agendo su due velocità: velocissimo sugli accordi economici per il petrolio e il ritorno delle imprese straniere, molto meno rapidamente nel gestire il ritorno democratico

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I terremoti che hanno colpito il Venezuela hanno ulteriormente aggravato la situazione di un paese già devastato. Negli ultimi mesi, il paese latinoamericano ha cercato di andare avanti dopo l’attacco voluto da Donald Trump lo scorso gennaio, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Un attacco arrivato dopo anni di gravissima crisi economica e disordini sociali e politici causati dal regime guidato da Maduro. Ma la situazione nei mesi successivi all’attacco statunitense non sembra essere m