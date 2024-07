Ci sono morti e feriti in Venezuela dopo le proteste scaturite contro l’annuncio ufficiale della rielezione del presidente uscente Nicolas Maduro per un terzo mandato.

Secondo l'organizzazione Encuesta Nacional de Hospitales (Enh), una rete venezuelana di medici, sono almeno tre le vittime e 44 i feriti. Mentre le cifre ufficiali parlano di due morti.

Nella giornata di ieri le opposizioni avevano denunciato irregolarità nel voto e avevano rivendicato la vittoria. L’opposizione ha reso pubblico il proprio conteggio basato sui verbali compilati, che danno come vincitore Edmundo Gonzalez con una differenza molto ampia rispetto a Nicolas Maduro: 6,2 milioni di voti contro 2,7. La campagna di Edmundo, guidata dalla leader dell'opposizione dichiarata ineleggibile dalla Corte Suprema, Maria Corina Machado , ha caricato tutti questi documenti su un sito web affinché possano essere confrontati. Questi dati smentiscono la versione ufficiale secondo cui il presidente del Venezuela ha vinto le elezioni presidenziali con il 51 per cento e un milione di voti di vantaggio. «I venezuelani hanno espresso la loro volontà assoluta eleggendo Nicolas Maduro», aveva dichiarato ieri il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale (Cne), Elvis Amoroso.

Le proteste

Le manifestazioni sono cominciate con una grande massa di giovani che hanno circondato il Palazzo Miraflores, residenza presidenziale di Caracas. In tre città le statue di Hugo Chavez, il leader "bolivariano" di cui Maduro è il successore.

La polizia ha represso con violenza le manifestazioni. Al momento secondo i bilanci ufficiali sono due le vittime, ma dalle immagini che circolano sui social network potrebbero essere di più. Il consolato generale di Spagna a Caracas ha informato che oggi manterrà i suoi uffici chiusi per tutti i servizi e ha chiesto agli spagnoli che vivono in Venezuela di esercitare «estrema cautela e di evitare viaggi non necessari».

