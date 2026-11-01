si aprono le urne, ma cresce la paura: denunciate intimidazioni

Venti di guerra sulle elezioni di midterm. I dem: «I piani bellici di Trump sono folli»

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
01 novembre 2026 • 20:47Aggiornato, 01 novembre 2026 • 20:51
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Telefonata tra il tycoon e Netanyahu su una nuova offensiva all’Iran subito dopo le elezioni. Il senatore Murphy ha visto le carte: «Escalation devastante». In Alaska un giudice federale respinge la richiesta dei repubblicani di annullare in voto in caso di vittoria democratica. Ma cresce la paura: diversi funzionari elettorali denunciano le intimidazioni

Gli occhi del mondo sono puntati sul 3 novembre, quando gli americani saranno chiamati a ridisegnare gli equilibri del potere a Washington e decidere quale partito avrà la maggioranza al Congresso. Ma a preoccupare è soprattutto ciò che potrebbe accadere dopo il voto. Sul fronte interno, si teme un’ondata di cause e indagini promosse dall’amministrazione Trump, con il rischio di trascinare le controversie elettorali ben oltre la proclamazione dei risultati. Sul fronte internazionale cresce la pr

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.