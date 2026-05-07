Vertice Leone-Rubio tra gelo e silenzi. Il papa non cede: «Io lavoro per la pace»

La nota della Santa sede arriva ore dopo l’incontro in Vaticano: «Attenzione ai paesi segnati dalle guerre e alle crisi umanitarie». Il numero tre della Casa Bianca sarà a Palazzo Chigi, dove gli sarà consegnato un messaggio a favore della de-escalation

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I simboli parlano, si sa. Da una parte la “pianta della pace”, dall’altra un fermacarte a forma di palla da tennis. Sono i doni che si sono scambiati il papa e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Quarantacinque minuti di colloquio dopo settimane di tensioni scatenate dalle squinternate esternazioni di Donald Trump nei confronti di Leone XIV, culminate tre giorni fa con l’intervista in cui il presidente statunitense ha sostenuto che «il papa mette in pericolo molti cattolici» dato che s