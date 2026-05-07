il segretario di stato ricevuto dal pontefice

Vertice Leone-Rubio tra gelo e silenzi. Il papa non cede: «Io lavoro per la pace»

Mattia Ferraresi
07 maggio 2026 • 19:56

La nota della Santa sede arriva ore dopo l’incontro in Vaticano: «Attenzione ai paesi segnati dalle guerre e alle crisi umanitarie». Il numero tre della Casa Bianca sarà a Palazzo Chigi, dove gli sarà consegnato un messaggio a favore della de-escalation

I simboli parlano, si sa. Da una parte la “pianta della pace”, dall’altra un fermacarte a forma di palla da tennis. Sono i doni che si sono scambiati il papa e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Quarantacinque minuti di colloquio dopo settimane di tensioni scatenate dalle squinternate esternazioni di Donald Trump nei confronti di Leone XIV, culminate tre giorni fa con l’intervista in cui il presidente statunitense ha sostenuto che «il papa mette in pericolo molti cattolici» dato che s

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)