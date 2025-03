"Abbiamo un approccio molto simile" sulle importanti questioni che il mondo ha di fronte in questo momento, ha detto Keir Starmer rivolgendosi a Giorgia Meloni a Downing Street, all'inizio del loro bilaterale. "È fantastico averti qui in un momento cruciale", ha aggiunto Starmer, che aveva ricevuto la premier italiana dinanzi al portoncino di Number 10 con sorrisi, strette di mano e uno scambio di baci sulle guance: "You are very welcome". Sir Ker ha quindi ricordato la sua visita a Roma, sottolineando il legame tradizionale fra Italia e Regno Unito e le posizioni "vicine su economia, immigrazionee sicurezza".

"Penso che sia molto, molto importante che evitiamo il rischio che l'Occidente si divida. E penso che in questo il Regno Unito e l'Italia possano svolgere un ruolo importante nella costruzione di ponti", ha detto invece Meloni. "In questo momento è molto importante che ci parliamo, che ci coordiniamo. Grazie per aver convocato il vertice. Siamo tutti molto impegnati per l'obiettivo che vogliamo tutti raggiungere, cioè una pace giusta e duratura per l'Ucraina", ha aggiunto.