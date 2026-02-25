Vertice Usa-Ucraina, Mosca assente. Zelensky: «Parleremo di ricostruzione»

Ucraini e americani discuteranno di riscostruzione e di un nuovo incontro trilaterale. Intanto l’Ungheria annuncia che l’esercito sorvegliarà siti energetici a causa di timori di “sabotaggi ucraini”

I delegati ucraini e americani si incontreranno giovedì a Ginevra, in Svizzera, per discutere della ricostruzione del paese e per preparare un nuovo incontro trilaterale con la Russia che, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, potrebbe avvenire tra una decina di giorni. Un vertice “preparato” ieri sera da un’inaspettata telefonata tra il presidente americano, Donald Trump, e Zelensky. Niente delegati del Cremlino all’incontro di mercoledì, e quindi nessuna aspettativa di progressi