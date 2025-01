Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annullato la sua visita a Roma in programma per oggi 9 gennaio fino al 12, a causa degli incendi che stanno devastando l'area di Los Angeles. Lo ha comunicato la Casa Bianca, che ha invece confermato il viaggio del Segretario di Stato Antony Blinken.

Biden, che ieri è volato a Los Angeles per incontrare i servizi di emergenza, «ha deciso di annullare il suo prossimo viaggio in Italia per concentrarsi sulla gestione della risposta federale complessiva nei giorni a venire», ha detto un portavoce.

Nella sua ultima visita internazionale prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca che avverrà il prossimo 20 gennaio, il presidente uscente Joe Biden avrebbe dovuto incontrare Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Il programma di Blinken

Il Segretario di stato Usa ha invece confermato l'agenda del suo viaggio in Italia, nonostante il presidente Joe Biden abbia annullato il suo. Blinken sarà impegnato nel tardo pomeriggio a Villa Madama nella riunione del “quintetto” convocata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla quale parteciperanno gli omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna e Kaja Kallas, nuovo Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera e la Sicurezza.

Il dossier al centro della discussione è quello riguardo alla situazione in Siria dove Tajani ha previsto una visita e dove si sono recati la settimana scorsa i ministri degli Esteri di Parigi e Berlino, Jean-Noel Barrot e Annalena Baerbock, per incontrare a Damasco Abu Mohammed Al Jolani, il leader di Hayat Tahrir al sham, il gruppo ribelle islamista che lo scorso 8 dicembre ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad.

