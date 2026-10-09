Violenza di Stato Usa: «Fucilazione in diretta». E l’Ice spara a New York

Hegseth annuncia la «fucilazione pubblica» di Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood. L’Onu contro Washington: «È una forma di tortura». È la prima esecuzione pubblica negli Usa dal 1936. La Grande Mela sotto shock: un agente federale ha fatto fuoco in una strada affollata contro un auto, dentro c’era un bambino. Mamdani: «L’agenzia è marcia fino al midollo»