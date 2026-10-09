Violenza di Stato Usa: «Fucilazione in diretta». E l’Ice spara a New York

Hegseth annuncia la «fucilazione pubblica» di Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood. L’Onu contro Washington: «È una forma di tortura». È la prima esecuzione pubblica negli Usa dal 1936. La Grande Mela sotto shock: un agente federale ha fatto fuoco in una strada affollata contro un auto, dentro c’era un bambino. Mamdani: «L’agenzia è marcia fino al midollo»
Un uomo ferito a colpi di pistola dagli agenti dell’Ice, in pieno pomeriggio, in una strada residenziale di New York, mentre in auto con lui c’è un bambino di cinque anni. Da Washington, invece, arriva l’annuncio di un’altra barbarie. Nidal Hasan, condannato a morte, sarà fucilato da un plotone d’esecuzione e il Pentagono trasmetterà tutto in diretta streaming. In meno di ventiquattro ore, due facce della violenza di Stato nell’America che Donald Trump plasma a propria immagine. Un paese che per