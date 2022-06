Prima l’incontro a tre nel vagone del treno diretto in Ucraina, poi la tappa a Irpin per guardare in faccia la «barbarie» russa. I tre leader europei portano a Kiev il loro supporto e discutono anche dell’adesione dell’Ucraina all’Ue

I cortei dei tre leader hanno attraversato piazza Maidan a Kiev, diretti al palazzo presidenziale. «Dai leader europei ci aspettiamo il sostegno alla richiesta dell'Ucraina di ottenere lo status di candidato Ue», fa sapere il capo dell'ufficio della presidenza ucraina Andriy Yermak.

Intanto da Mosca arriva a colpi di dichiarazioni l’attacco russo. Dmitry Medvedev continua la sua tattica di attacchi verbali all’occidente.

La tappa a Irpin

«Avete il mondo dalla vostra parte». Sono le parole che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha rivolto alle autorità locali di Irpin. «Tutto questo deve essere visto e conosciuto». Nel punto stampa, il premier italiano si focalizza sulla ricostruzione: «Molto di ciò che mi hanno detto riguarda la ricostruzione. Parole di dolore, di speranza ma anche di ciò che vorranno fare in futuro. Ricostruiremo tutto. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini di infanzia. Tutto verrà ricostruito. Hanno già iniziato, hanno un sistema digitale per cui ogni luogo che è stato distrutto è ora nel sistema. Sanno esattamente dove sono i siti che devono essere ricostruiti. Ogni famiglia ha una app dove fa la descrizione di quello che è successo, e sono già a uno stato molto avanzato».

French President Emmanuel Macron, third left, Italian Prime Minister Mario Draghi, second left, and German Chancellor Olaf Scholz, right, visit Irpin, Ukraine, Thursday, June 16, 2022. The leaders of France, Germany, Italy and Romania arrived in Kyiv on Thursday in a show of collective European support for the Ukrainian people as they resist Russia's invasion, marking the highest-profile visit to Ukraine's capital since Russia invaded its neighbor. (Ludovic Marin, Pool via AP)

Emmanuel Macron usa parole nette, stavolta: l’Ucraina «deve prevalere». Deve «resistere e prevalere». Il presidente francese oppone anche l’eroismo ucraino alla «barbarie» russa.

L’accoglienza di Putin

Il premier è arrivato a Kiev in mattinata insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron. Ad accoglierli, oltre alle autorità ucraine, anche il consueto allarme delle sirene antiaereo che nella capitale ucraina non hanno mai smesso di suonare.

La scelta del viaggio

Il viaggio arriva dopo circa quattro mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, mentre altri leader politici nelle scorse settimane si sono già recati a Kiev per esprimere vicinanza e solidarietà al presidente Volodymyr Zelensky.

«Sono venuto per inviare un messaggio di unità europea e sostegno agli ucraini. Le prossime settimane saranno molto difficili», ha detto Macron appena giunto alla stazione di Kiev. Il presidente francese chiarisce anche, riguardo alle prospettive di adesione, che il destino ucraino e quello moldavo devono essere affrontati in modo congiunto.

Il segnale di Berlino

«Non vogliamo solo mostrare la nostra solidarietà, ma anche garantire che continuino gli aiuti che organizziamo, finanziari, umanitari ma anche per quanto riguarda le armi», ha detto il cancelliere tedesco Scholz. La sua visita mette fine alle polemiche sulla visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier rifiutata da Zelensky. «Continueremo finché sarà necessario per la lotta per l’indipendenza dell’Ucraina», ha aggiunto Scholz.

L’incontro in treno

Michael Fischer/picture-alliance/dpa/AP Images

Nella notte i leader sono partiti dalla Polonia verso l’Ucraina in treno. Durante il loro viaggio Draghi, Macron e Scholz hanno tenuto un incontro di un paio d’ore all’interno del vagone del treno che li ha portati a Kiev. Tra i temi affrontati sicuramente c’è l’adesione all’Unione europea dell’Ucraina, dato che questo venerdì la Commissione deciderà se assegnare o meno al paese lo status di paese candidato.

Con Zelensky i tre leader europei affronteranno inevitabilmente anche il discorso dell’invio di nuove armi verso l’Ucraina, dopo le insistenze degli ultimi giorni del presidente ucraino. «Gli alleati sono pronti a continuare a fornire all'Ucraina aiuti sostanziali e senza precedenti», ha detto in mattinata il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg mentre l’amministrazione Biden da Washington ha annunciato un nuovo invio di armi per il valore di un miliardo di dollari.

«Se andrò a Kiev, dovrà essere per fare la differenza», aveva detto Macron lo scorso 19 aprile affermando di voler evitare di fare passerelle politiche nei giorni in cui diversi capi di stato e di governo si erano recati in Ucraina. Ora sembra giunto il suo momento.

