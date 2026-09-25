Prevost e il grido d’allarme sull’Ia: «Umanità a rischio»

In Francia papa Leone sfida di nuovo Trump: «No ai potenti superbi»

Francesco Peloso
25 settembre 2026 • 20:29
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In Francia il pontefice ribadisce i suoi appelli per il multilateralismo e il dialogo. Il riferimento alla Cnn bandita dalla Casa Bianca: «Qui i reporter sono benvenuti»

Leone XIV nel suo primo giorno di viaggio in Francia ha ricevuto una grande accoglienza; passando nel pomeriggio attraverso le strade di Parigi per recarsi nella cattedrale di Notre-Dame per incontrare il clero francese, è stato infatti salutato da due ali straordinarie di folla. La giornata è cominciata con l’incontro con il presidente Emmanuel Macron, che l’ha accolto prima all'aeroporto di Orly e poi all'Eliseo. Qui c’è stato il primo discorso del pontefice di fronte al corpo diplomatico e al

Francesco Peloso
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Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).