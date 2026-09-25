In Francia papa Leone sfida di nuovo Trump: «No ai potenti superbi»

In Francia il pontefice ribadisce i suoi appelli per il multilateralismo e il dialogo. Il riferimento alla Cnn bandita dalla Casa Bianca: «Qui i reporter sono benvenuti»

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Leone XIV nel suo primo giorno di viaggio in Francia ha ricevuto una grande accoglienza; passando nel pomeriggio attraverso le strade di Parigi per recarsi nella cattedrale di Notre-Dame per incontrare il clero francese, è stato infatti salutato da due ali straordinarie di folla. La giornata è cominciata con l’incontro con il presidente Emmanuel Macron, che l’ha accolto prima all'aeroporto di Orly e poi all'Eliseo. Qui c’è stato il primo discorso del pontefice di fronte al corpo diplomatico e al