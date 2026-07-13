Vittime dell’Ice e regole elettorali calpestate: la ferocia di Trump in vista del midterm

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Una persona è stata uccisa in Maine nell’ambito di una operazione dell’Ice che si è conclusa con uno scontro a fuoco. È successo nella cittadina di Biddeford, a una trentina di chilometri a sud di Portland. A dare la notizia è stato lo speaker della Camera statale, Ryan Fecteau, che sui suoi canali social ha scritto: «Una persona è stata uccisa. L’Ice era coinvolto. La polizia e il dipartimento della pubblica sicurezza sono sulla scena per raccogliere e dettagli e ci aspettiamo che anche l’Fbi a