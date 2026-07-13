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Vittime dell’Ice e regole elettorali calpestate: la ferocia di Trump in vista del midterm

Mattia Ferraresi
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13 luglio 2026 • 19:53

Nel Maine un uomo muore durante un controllo dei federali. Pochi giorni fa l’uccisione di un cittadino messicano a Houston. Repubblicani in bilico al Senato Usa, il presidente licenzia i due commissari democratici della Commissione elettorale. La scomparsa di Lindsey Graham riduce ulteriormente il vantaggio del Gop alla Camera alta

Una persona è stata uccisa in Maine nell’ambito di una operazione dell’Ice che si è conclusa con uno scontro a fuoco. È successo nella cittadina di Biddeford, a una trentina di chilometri a sud di Portland. A dare la notizia è stato lo speaker della Camera statale, Ryan Fecteau, che sui suoi canali social ha scritto: «Una persona è stata uccisa. L’Ice era coinvolto. La polizia e il dipartimento della pubblica sicurezza sono sulla scena per raccogliere e dettagli e ci aspettiamo che anche l’Fbi a

Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)