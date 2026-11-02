La rincorsa midterm, i democratici sognano il Kansas e il Texas

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NEW YORK – Ci siamo, Trump ha tenuto il suo ultimo comizio in diretta nazionale davanti a quella vasca monumentale di Washington che ha voluto restaurare e che si è riempita di alghe, migliaia di volontari hanno bussato l’ultima volta a milioni di porte. Gli Stati Uniti vanno al voto per eleggere tutta la Camera dei rappresentanti, un terzo dei senatori e 39 governatori. Il voto in anticipo ci dice che c’è entusiasmo, fino a ieri avevano votato 58 milioni di persone, 11 milioni in più che alle m