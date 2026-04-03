L’impero degli Ellison, gli oligarchi dei media che piacciono a Trump

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All’appello, in ordine sparso, rispondono: Cnn, Cbs, Warner Bros, Hbo, Mtv, Pluto Tv, Paramount, Dc Studios, Skydance, i diritti del Mma Ufc, del football Nfl, della Champions League, e poi Oracle, Annapurna e tanti altri. La lista aggiornata delle proprietà in mano alla famiglia Ellison è lunghissima. Così con l’acquisizione della casa dei Looney Tunes, Warner Bros Discovery, confermata a fine febbraio per 111 miliardi di dollari, questo impero di famiglia si allargherà a dismisura, gettando le