molto in mano a pochi

L’impero degli Ellison, gli oligarchi dei media che piacciono a Trump

Larry Ellison
Larry Ellison
Larry Ellison
Damiano D'Agostino
03 aprile 2026 • 20:00

Con l’acquisizione della Warner Bros Discovery, il conglomerato dei media diventa così gigante da scatenare allerte per la democrazia Usa

All’appello, in ordine sparso, rispondono: Cnn, Cbs, Warner Bros, Hbo, Mtv, Pluto Tv, Paramount, Dc Studios, Skydance, i diritti del Mma Ufc, del football Nfl, della Champions League, e poi Oracle, Annapurna e tanti altri. La lista aggiornata delle proprietà in mano alla famiglia Ellison è lunghissima. Così con l’acquisizione della casa dei Looney Tunes, Warner Bros Discovery, confermata a fine febbraio per 111 miliardi di dollari, questo impero di famiglia si allargherà a dismisura, gettando le

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Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino
Damiano D'Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.