i test delle primarie (in vista del midterm)

Il sostegno di Trump non è più decisivo, in Wisconsin rivincita dei dem moderati

Mike Lindell con Trump Foto Epa/Ansa
Mike Lindell con Trump Foto Epa/Ansa
Mike Lindell con Trump Foto Epa/Ansa
Mattia Ferraresi
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12 agosto 2026 • 20:11

In South Carolina si impone la dinastia dei Graham. Batosta per il trumpiano Lindell in Minnesota: vince un altro repubblicano. Lui grida ai brogli, da copione. Sul fronte democratico, dopo le vittorie dell’ala sinistra, la socialista Hong perde di un soffio

Martedì sei Stati americani hanno votato alle primarie in vista del midterm. I risultati più interessanti arrivano da Minnesota, Wisconsin e South Carolina, e restituiscono un quadro contraddittorio per entrambi i partiti. Il trumpismo mostra crepe proprio dove ha presentato i candidati più identitari, mentre tra i democratici la spinta socialista incassa una vittoria e una sconfitta. In South Carolina si è votato per una primaria speciale fra i repubblicani per indicare il successore del senato

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)