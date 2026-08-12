Il sostegno di Trump non è più decisivo, in Wisconsin rivincita dei dem moderati

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Martedì sei Stati americani hanno votato alle primarie in vista del midterm. I risultati più interessanti arrivano da Minnesota, Wisconsin e South Carolina, e restituiscono un quadro contraddittorio per entrambi i partiti. Il trumpismo mostra crepe proprio dove ha presentato i candidati più identitari, mentre tra i democratici la spinta socialista incassa una vittoria e una sconfitta. In South Carolina si è votato per una primaria speciale fra i repubblicani per indicare il successore del senato