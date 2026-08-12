Il sostegno di Trump non è più decisivo, in Wisconsin rivincita dei dem moderati

In South Carolina si impone la dinastia dei Graham. Batosta per il trumpiano Lindell in Minnesota: vince un altro repubblicano. Lui grida ai brogli, da copione. Sul fronte democratico, dopo le vittorie dell’ala sinistra, la socialista Hong perde di un soffio
Martedì sei Stati americani hanno votato alle primarie in vista del midterm. I risultati più interessanti arrivano da Minnesota, Wisconsin e South Carolina, e restituiscono un quadro contraddittorio per entrambi i partiti. Il trumpismo mostra crepe proprio dove ha presentato i candidati più identitari, mentre tra i democratici la spinta socialista incassa una vittoria e una sconfitta. In South Carolina si è votato per una primaria speciale fra i repubblicani per indicare il successore del senato