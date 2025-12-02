Vladimir Putin incontrerà l’emissario del presidente Trump nel pomeriggio. I colloqui arrivano in un momento di crescente tensione con la Nato e dopo i negoziati di Florida tra le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti
L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, sarà oggi a Mosca per nuovi colloqui tesi a mettere fine alla guerra in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che Vladimir Putin incontrerà Witkoff nel pomeriggio. La visita a Mosca avviene dopo l'incontro di domenica in Florida tra le delegazioni di Washington e Kiev, un incontro che è stato descritto come produttivo, anche se è stato sottolineato che c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo di pace che soddisfi soprattutto l’Ucraina.
Intanto, dopo aver fatto visita in Francia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato oggi a Dublino.
Droni russi danneggiano una centrale elettrica a Odessa
Un nuovo attacco russo con droni ha danneggiato un'infrastruttura energetica e un edificio amministrativo nella regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale. Lo ha annunciato sui social il governatore della regione, Oleg Kiper. "Le infrastrutture critiche funzionano con i generatori", ha dichiarato Kiper sul suo canale Telegram. Secondo l'Aeronautica Militare Ucraina, la Russia ha lanciato 62 droni a lungo raggio contro l'Ucraina da ieri sera, 39 dei quali sono stati neutralizzati dalle difese aeree ucraine. Altri 20 droni non sono stati intercettati e hanno colpito otto diverse localita' in Ucraina. Secondo l'agenzia di stampa statale Ucraina Ukrinform, che cita i canali Telegram russi, ieri sera i droni ucraini hanno attaccato un deposito di petrolio nella regione russa di Oryol.
Rubio e Wadephul a colloquio sull'Ucraina
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo tedesco Johann Wadephul per discutere i negoziati di pace in corso per mettere fine al conflitto ucraino: lo ha reso noto il Dipartimento di Stato
La Svezia annuncia un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev
Il governo svedese ha annunciato un nuovo pacchetto di supporto per l'Ucraina di 1,1 miliardi di corone svedesi (pari a circa euro 100,2 milioni di euro). "In Ucraina sta arrivando l'inverno. Mentre la temperatura scende, la Russia ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture civili. Questo lascia milioni di ucraini senza elettricità, riscaldamento e acqua in vista di quello che sarà probabilmente l'inverno più rigido dal 2022." ha dichiarato Benjamin Dousa, in un comunicato stampa. "Il governo presenta quindi un nuovo pacchetto di aiuti che si concentra sulle esigenze più urgenti di questo inverno, ma anche su aiuti che rafforzano la resilienza dell'Ucraina nel lungo termine. La Svezia continua a fare tutto il possibile per sostenere l'Ucraina" ha aggiunto il ministro. Il comunicato specifica inoltre che i fondi verranno usati per la riparazione di infrastrutture, supportare il servizio sanitario e per ripristinare reti d'energia elettrica
Putin ai militari: presa Pokrovsk passo per completare obiettivi
La presa di Pokrovsk (nome ucraino della russa Krasnoarmeisk) "contribuira' a garantire progressi costanti verso tutti gli obiettivi principali dell'operazione militare speciale". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una visita a uno dei posti di comando del Gruppo Congiunto di Forze all'indomani della caduta di Pokrovsk nel Donetsk e di Volchansk nella regione di Kharkiv. Putin ha ringraziato i militari russi "per i risultati del loro lavoro". "E' un settore importante. Tutti noi ne comprendiamo l'importanza e ci consentira' di raggiungere progressivamente tutti gli obiettivi principali stabiliti all'inizio dell'operazione militare speciale", ha affermato. Della conquista di Pokrovsk si parla da tempo. L'offensiva dei russi, in atto da mesi, e' si concentrata sulla cittadina perche' considerata uno snodo cruciale per dilagare a ovest, completare l'occupazione del Donetsk e spingersi sulla direttrice verso Kiev. Ha anche un valore simbolico, dopo i tanti annunci della propaganda russa e i ripetuti rinvii di mese in mese della scadenza per la sua conquista.
Zelensky è arrivato in Irlanda
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska sono arrivati in Irlanda per la loro prima visita ufficiale nel Paese. Lo ha annunciato il primo ministro irlandese Micheal Martin in un messaggio sul social network X. "Sono onorato di dare il benvenuto in Irlanda al presidente Volodymyr Zelensky e alla first lady Olena Zelenska", ha scritto Martin. La visita si inserisce nel quadro del rafforzamento dei rapporti bilaterali e del sostegno politico e umanitario di Dublino a Kiev.
Witkoff in viaggio verso il Cremlino
Un aereo che presumibilmente trasportava l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff ha lasciato lo spazio aereo statunitense e ha puntato verso la Russia. Lo ha riferito alla Tass una fonte del controllo del traffico aereo. "L'aereo ha appena lasciato lo spazio aereo statunitense, ha puntato verso l'Europa e poi verso la Russia", ha dichiarato l'interlocutore dell'agenzia. Ha osservato che l'aereo è partito da un aeroporto in Florida intorno all'1:00 ora locale. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi l'inviato speciale del leader statunitense, Steve Witkoff. Il tema chiave è la risoluzione della crisi ucraina, comprese le proposte statunitensi in materia. Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro di Putin con Witkoff è previsto per il pomeriggio di oggi. I primi momenti della conversazione saranno aperti ai media.
Mosca, nella notte abbattuti 45 droni Kiev
Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 45 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, come riporta la Tass."Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 45 droni ucraini ad ala fissa: 14 nella regione di Bryansk, 8 nel territorio di Krasnodar, 6 nella Repubblica di Crimea, 5 nella regione di Volgograd, 4 nella Repubblica Cecena, 2 nella regione di Rostov, 1 nella regione di Orël, 1 nella regione di Lipetsk, 1 nella regione di Tver e 3 sul Mar Nero", ha riferito il dipartimento militare.
