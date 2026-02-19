I buchi nell’acqua di Witkoff e Kushner, una “strana coppia” per risolvere le guerre

La gestione in contemporanea del dossier iraniano, quello ucraino e del Board of Peace solleva molti dubbi. Mentre la Russia continua a bombardare, i media americani parlano di un’azione congiunta Usa-Israele, nel mirino il programma nucleare e missilistico di Teheran
L’amministrazione Trump potrebbe iniziare «molto presto» un’operazione militare contro l’Iran. Lo riferiscono fonti dell’amministrazione ad Axios, testata solitamente molto informata e piuttosto incline a mettere in risalto gli interessi inespressi del governo di Israele. Alla luce delle monumentali proteste di piazza e della repressione del regime, un’operazione contro Teheran assumerebbe i contorni di una campagna su larga scala, tutt’altra cosa rispetto alla guerra dei dodici giorni dello sco