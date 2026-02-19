Axios: «Trump è pronto ad attaccare l’Iran»

I buchi nell’acqua di Witkoff e Kushner, una “strana coppia” per risolvere le guerre

Mattia Ferraresi
19 febbraio 2026 • 07:00

La gestione in contemporanea del dossier iraniano, quello ucraino e del Board of Peace solleva molti dubbi. Mentre la Russia continua a bombardare, i media americani parlano di un’azione congiunta Usa-Israele, nel mirino il programma nucleare e missilistico di Teheran

L’amministrazione Trump potrebbe iniziare «molto presto» un’operazione militare contro l’Iran. Lo riferiscono fonti dell’amministrazione ad Axios, testata solitamente molto informata e piuttosto incline a mettere in risalto gli interessi inespressi del governo di Israele. Alla luce delle monumentali proteste di piazza e della repressione del regime, un’operazione contro Teheran assumerebbe i contorni di una campagna su larga scala, tutt’altra cosa rispetto alla guerra dei dodici giorni dello sco

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)