Xavier Abu Eid: «L’Italia rifletta. Il Board of Peace nega il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione»

Per l’ex consigliere dell’Olp, l’entità esterna che dovrebbe mantenere pace e sicurezza a Gaza assomiglia più a una società privata che vuole trasformare la Striscia in un’opportunità per i suoi membri ed evitare che Netanyahu si faccia carico delle proprie responsabilità che a un’organismo che agisce per il bene della popolazione

«Il genocidio e la negazione del diritto dei palestinesi all’autodeterminazione, che il Board of Peace istituzionalizza, segnano il momento più pericoloso per la Palestina dalla Nakba a oggi». A parlare è l’analista politico Xavier Abu Eid, ex consigliere dell’Olp, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina, convinto che la risoluzione n°2803 con cui il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha affidato a una entità esterna, pensata e guidata dal presidente degli Stati Uniti, il potere di mant