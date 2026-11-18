Trionfale accoglienza all’aeroporto, ma l’obiettivo di Pechino è approfittare della debolezza del tycoon. Intanto il leader cinese “riabilita” lo zar. Che spera in “benefici” dal faccia a faccia con Donald

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Shanghai – Xi Jinping è andato fin sotto la scaletta dello Air Force One per accogliere Donald Trump, sbarcato mercoledì 18 novembre a Shenzhen, l’ex villaggio di pescatori dove sono state fondate Huawei, Byd, Tencent e altre compagnie simbolo dell’avanzata hi-tech della Cina. Un gesto rarissimo da parte di un presidente cinese (col quale ha ricambiato il benvenuto riservatogli da Trump a Washington il 23 settembre), che evidenzia che la «stabilità strategica costruttiva» sulla quale i due si so