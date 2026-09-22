la visita

Xi Jinping da Trump, il vertice dei diffidenti (e delle big tech cinesi)

Michelangelo Cocco
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22 settembre 2026 • 20:14

Il presidente cinese sbarca a Washington accompagnato dal gotha dell’industria e della tecnologia, previsti anche incontro con Musk, Cook & Bezos. Ma al di là degli affari, la distanza tra le due superpotenze non accenna a diminuire. Anzi

Xi Jinping sbarca mercoledì 23 settembre a Washington con al seguito una delegazione di compagnie hi-tech. Del coro delle sirene di Xi, che lo accompagneranno nel summit con Donald Trump di giovedì e venerdì alla Casa Bianca, faranno parte gli amministratori delegati di Byd, il primo produttore al mondo di auto elettriche, del gigante dell’elettronica Xiaomi e di Zhongji Innolight, che fabbrica ricetrasmettitori ottici per data center. È rarissimo che il presidente cinese in visita di stato si p

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.