Xi Jinping da Trump, il vertice dei diffidenti (e delle big tech cinesi)

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Xi Jinping sbarca mercoledì 23 settembre a Washington con al seguito una delegazione di compagnie hi-tech. Del coro delle sirene di Xi, che lo accompagneranno nel summit con Donald Trump di giovedì e venerdì alla Casa Bianca, faranno parte gli amministratori delegati di Byd, il primo produttore al mondo di auto elettriche, del gigante dell’elettronica Xiaomi e di Zhongji Innolight, che fabbrica ricetrasmettitori ottici per data center. È rarissimo che il presidente cinese in visita di stato si p