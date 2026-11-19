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SHANGHAI – La montagna ha partorito un topolino? L’inedito summit a tre, Cina-Stati Uniti-Russia, andato in scena ieri a Shenzhen, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), non ha prodotto alcuna svolta. Su Ucraina, Iran, nucleare e altri dossier sono arrivati solo mezzi annunci. Ma l’anatra zoppa Donald Trump, il riabilitato Vladimir Putin e Xi Jinping, il padrone di casa, hanno esibito una visione della governance globale che, se non condivisa, è quanto meno comp