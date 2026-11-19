L’inedito vertice a tre si è concluso con una surreale “Dichiarazione per la pace” in cui non si parla delle guerre in corso. Il tycoon torna a scagliarsi contro la Cpi, lo zar attacca la democrazia, il Dragone vuole mani libere sul Taiwan
SHANGHAI – La montagna ha partorito un topolino? L’inedito summit a tre, Cina-Stati Uniti-Russia, andato in scena ieri a Shenzhen, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), non ha prodotto alcuna svolta. Su Ucraina, Iran, nucleare e altri dossier sono arrivati solo mezzi annunci. Ma l’anatra zoppa Donald Trump, il riabilitato Vladimir Putin e Xi Jinping, il padrone di casa, hanno esibito una visione della governance globale che, se non condivisa, è quanto meno comp