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Shangai – Confermando, per ultima, la partecipazione allo storico vertice a tre con Stati Uniti e Russia, la Cina ha fatto sapere che giovedì, a Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin «discuteranno della pace nel mondo». La portavoce del ministero degli esteri, Mao Ning, ha anticipato che i tre leader avranno «approfonditi scambi di vedute sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nei rapporti tra le grandi potenze» e si è sbilanciata, prev