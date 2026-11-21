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«La società israeliana è diventata una società che accetta il genocidio non vi si oppone e vi partecipa». Yoav Shemer-Kunz, international advocacy lead dell’ong israeliana B’Tselem, non usa mezzi termini per descrivere la violenza dell’Idf. Dal 1989 l’organizzazione denuncia le violazioni dei diritti umani nei Territori occupati e di recente ha pubblicato il rapporto “Elimination Project” di cui si parlerà all’evento Ladri di terra, ladri di futuro che si terrà oggi a Milano con l’eurodeputata C