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Non solo tra gli scranni dei palazzi del potere romano. Le ripercussioni dell’operazione ucraina che, quattro giorni fa, ha portato all’affondamento di una nave russa che ora si trova negli abissi al largo di Bengasi, si sono estese fino a Tripoli. Interpellato su un’azione condotta a circa duemila chilometri di distanza dalla linea del fronte che il suo esercito è impegnato a difendere, ai microfoni di Al Jazeera, Zelensky ha ribadito che Kiev «rispetta la sovranità della Libia», ma non è bast