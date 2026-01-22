Mondo

Zelensky se la prende con l’Europa: «Siete divisi e incapaci di difendervi»

Davide Maria De Luca
22 gennaio 2026 • 20:32

Gli americani improvvisano una due giorni ad Abu Dhabi. La battuta del leader ucraino: «Speriamo gli Emirati lo sappiano». Nel suo discorso a Davos, Zelensky si schiera con il tycoon e contro l’Europa: «Mi spiace, ma Maduro è in prigione, Putin no». A sorpresa annunciato un trilaterale Kiev-Washington-Mosca da oggi ad Abu Dhabi

 

Kiev – Dal palco del World Economic Forum di Davos, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato ieri il primo incontro trilaterale che vedrà coinvolti insieme delegati russi, ucraini e americani. L’incontro si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, durerà due giorni e vedrà coinvolti i rispettivi team negoziali, non i leader in persona. «Spero che gli Emirati ne siano a conoscenza. A volte riceviamo delle sorprese da parte americana», ha scherzato Zelensky. Una battu

