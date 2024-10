Di fronte al parlamento di Kiev, il presidente ucraino chiede nuovi aiuti militari e segnali chiari sull’ingresso del suo paese nell’Alleanza atlantica. In cambio offre le risorse naturali del suo paese e di sostituire con soldati ucraini le truppe americane stanziate in Europa

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha presentato alla Rada, il parlamento ucraino, il suo «piano per la vittoria». Il progetto prevede una rapida ammissione dell’Ucraina nella Nato, nuove consegne di armi e investimenti economici. Zelensky lo ha riassunto con la formula: «Pace attraverso la forza». Il presidente non ha reso pubblici i dettagli del piano, come l’esatta quantità e tipologia di armi richieste ai partner.

L’ingresso nella Nato

Il primo punto del piano è l’entrata del paese nell’Alleanza atlantica. Zelensky ha detto di aspettarsi l’invito ufficiale «nei prossimi mesi», anche se non c’è ancora un calendario preciso e molti membri della Nato restano scettici, o apertamente contrari, al suo ingresso.

Secondo Zelensky, non è importante che la partecipazione all’alleanza arrivi immediatamente, ma i partner dell’Ucraina devono segnalare chiaramente al Cremlino la loro volontà che questo avvenga nel prossimo futuro. «Putin deve vedere che i suoi calcoli strategici sono falliti», ha detto Zelensky.

Le armi

Il presidente ucraino ha detto che l’offensiva di Kursk, lanciata lo scorso agosto dalle truppe ucraine in territorio russo, ha dimostrato che le forze armate ucraine sono in grado di sorprendere e battere l’esercito del Cremlino. Per questo, ha spiegato, il secondo punto del piano prevede fornire all’Ucraina gli armamenti necessari a infliggere nuove sconfitte al suo avversario.

La lista esatta delle richieste di Kiev rimane segreta, ma Zelensky ha detto che le armi serviranno a compiere nuove operazioni in territorio russo e a proseguire la difesa del paese e a respingere le truppe occupanti russe. Inoltre, il presidente ha chiesto sufficienti difese aeree da proteggere tutte le città ucraine e capacità, cioè missili e droni, per bombardare la Russia.

Tra queste richieste c’è anche quella di rimuovere tutte le limitazioni agli attacchi in territorio russo.

Il contenimento

Si tratta del punto più ambiguo del piano, poiché prevede la richiesta agli alleati di dislocare in Ucraina un «pacchetto di deterrenti non-nucleari» tale da scoraggiare ogni futura aggressione russa. Anche in questo, Zelensky ha specificato che i dettagli del pacchetto sono stati segretamente discussi con Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia e Germania e che non saranno rivelati al pubblico.

Non è chiaro però se questa richiesta prevede soltanto ulteriori consegne di armi all’Ucraina oppure il dislocamento nel paese di truppe dei paesi alleati.

Le risorse

Gli ultimi due punti del piano rappresentano l’incentivo che Zelensky offre agli alleati per convincerli ad accettare i primi tre punti, che presentano cospicui costi finanziari e politici.

In sostanza, il presidente offre a Stati Uniti ed Europa un accesso privilegiato ai «depositi di risorse critiche, al potenziale produttivo alimentare ed energetico dell’Ucraina».

La sicurezza dell’Europa

L’ultimo punto del piano è l’offerta a Stati Uniti ed Europa di utilizzare le forze armate ucraine per «garantire la sicurezza» dell’Europa, se necessario anche sostituendo parte delle truppe americane attualmente schierate nel continente.

«Dopo la guerra, l’Ucraina avrà uno dei più numerosi ed esperti eserciti al mondo», ha detto Zelensky, un esercito che la Russia «ha dimostrato di non essere in grado di battere».

