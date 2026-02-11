Con la stretta sul diritto d’asilo l’Europa si avvicina a Trump

true false

Il voto con cui il parlamento di Strasburgo ha approvato la riforma delle regole su paesi di origine e paesi terzi sicuri era del tutto atteso, ma suona come una risposta alle critiche del presidente degli Stati Uniti, che appena poche settimane fa, al World Economic Forum di Davos, definiva l’Europa «irriconoscibile» a causa «dell’immigrazione di massa incontrollata»

