Viviamo in un’epoca di instabilità. Ritornano i fantasmi degli anni di Mani Pulite. La morte di De Gennaro è la fine della Seconda Repubblica. Il momento impone una grande responsabilità da parte della politica. Anche per il rispetto delle vittime delle stragi che aspettano verità

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Il palazzo sventrato dall'autobomba di via D'Amelio che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta il 19 luglio di trentaquattro anni fa continua a inghiottire misteri e morti. Il suicidio di Gianni De Gennaro, nella sua casa nella campagna toscana, riporta l'Italia indietro di decenni, a quella stagione di stragi politico-mafiose, di cadaveri eccellenti, di suicidi. È la coda drammatica di quella storia italiana che parte dalla fine della Prima Repubblica, nel quadro del rivolgimento