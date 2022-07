Il pil italiano crescerà soltanto dello 0,9 per cento nel corso del prossimo anno. Tagliate anche le stime di crescita degli altri paesi che adottano l’euro. Il pil dell’eurozona crescerà solo dell’1,4 per cento, secondo la Commissione, quasi un punto in meno delle stime di maggio

Secondo le ultime stime della Commissione europea, nel 2023 il Pil italiano crescerà soltanto dello 0,9 per cento, un punto in meno delle precedenti stime di maggio. L’Italia è l’ultimo paese nella classifica della crescita di tutta l’eurozona, ma anche gli altri stati membri non hanno molto da festeggiare. Da una previsione di crescita del 2,3 per cento siamo passati una stima dell’1,4.

Rimangono buone invece le stime per l’anno in corso, che dovrebbe chiudersi con una crescita del 2,6 per cento per i paesi che adottanno l’euro. «In Europa, lo slancio provocato dalla riapertura delle nostre economie è destinato a sostenere la crescita nel 2022 – ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni – Ma per l'anno prossimo abbiamo rivisto sensibilmente al ribasso le nostre previsioni».

Tra le cause di questa frenata ci sono soprattutto l’aumento dei prezzi e l’incertezza sulle forniture di gas a causa del conflitto in Ucraina. Secondo la Commissione, l’inflazione media raggiungerà il 7,6 per cento nel 2022 e calera al 4 per cento nel 2023, in crescita notevole rispetto alle stime di maggio: 6,1 e 2,7 per cento.

È una situazione che genera particolare incertezza e le stime sulla crescita, ha spiegato Gentiloni, sono soggette «a un elevate grado di incertezza e a rischi di revisioni al ribasso» poiché «l’andamento della guerra e l’affidabilità delle forniture di gas sono fattori entrambi sconosciuti».

© Riproduzione riservata