È iniziato alla fiera di Rimini l’incontro tra tutti i principali leader dei partiti italiani organizzato da Comunione e liberazione, il movimento cattolico che ogni anno organizza il Meeting di Rimini.

Si tratta di un incontro «senza precedenti», come è stato introdotto. Sono presenti tutti i principali leader di partito: Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, presente in collegamento, Matteo Salvini della Lega, Enrico Letta del Pd, Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle, Antonio Tajani di Forza Italiana e Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

Sul palco ci sono anche Maurizio Lupi, deputato di Noi con l’Italia e da lungo tempo membro di Comunione e liberazione e Giorgio Vittadini, professore di Statistica e storico organizzatore del Meeting. L’incontro è moderato da Michele Brambilla, direttore di QN.

L’incontro è iniziato alle 12.15 senza Giuseppe Conte, che gli organizzatori hanno spiegato essere bloccato in autostrada.

Nella sua introduzione, Vittadini ha spiegato il tema dell’incontro: i partiti e la democrazia, messa in crisi, ha detto, dagli squilibri causati dalle storture della globalizzazione, che hanno contribuito a generare un «nazionalismo vendicativo».

Il dibattito: l’Afghanistan

Il primo giro di domande è sull’Afghanistan. Letta è il primo a rispondere e inizia ringraziando gli organizzatori del Meeting, che lo hanno invitato anche quando «non contavo nulla». «Mi sono sempre sentito a casa mia e mi sento a casa mia», conclude.

Sull’Afghanistan dice che l’Italia deve esportare il metodo di evacuazione che sta utilizzando in Afghanistan. «Noi siamo la foto del console italiano a Kabul che aiuta un bambino. Noi siamo questo». Inoltre, prosegue, bisogna ritardare il ritiro per dare più tempo all’evacuazione.

Nel frattempo è arrivato Giuseppe Conte che affronta subito il nodo di questi giorni: la sua dichiarazione sul «dialogo» con i Talebani. Il dialogo, spiega con un po’ di fiatone, è necessario perché «un’altra guerra è impensabile». Sull’evacuazione dice che presto le operazioni termineranno e quindi bisognerà occuparsi di aprire «corridoi umanitari».

Maurizio Lupi cita Tony Blair, il primo ministro britannico della guerra in Afghanistan e Iraq, che ha scritto in questi giorni «non possiamo prenderci una vacanza dalla storia». I paesi Nato hanno fatto del bene in Afghanistan, sostiene, e devono difendere quelle conquiste.

Giorgia Meloni parte attaccando la gestione dell’amministrazione di Joe Biden che sarebbe stata «disastrosa, una fuga disordinata». Si è trattato di una «umiliazione per gli Stati Uniti e l’Occidente che avranno conseguenze geopolitiche imprevedibili». Tra le conseguenze che cita: estremisti islamici che si «fomentano», espansione dell’influenza cinese, rischio che il Pakistan «unico paese islamico con armi atomiche» finisca «sotto controllo dei talebani». Meloni conclude dicendo che in ogni caso la soluzione per «30 milioni di afgani e duecento milioni di islamici che vivono in paesi fondamentalisti non può essere venire in Italia».

Ettore Rosato dice che il mondo è fortunato ad avere come coordinatore del G20 in questo momento delicato.

Matteo Salvini inizia dicendo di essere d’accordo con quasi tutto quello che ha detto Letta, in particolare sui corridoi umanitari e sulla necessità di ritardare il ritiro definitivo, fissato per il 31 agosto. Dice di non essere invece d’accordo con Conte. «Coi terroristi islamici non si dialoga», e suscita un applauso del pubblico. Un secondo applauso arriva quando cita le «radici giudaico cristiane d’Europa».

Antonio Tajani dice che gli sforzi per l’evacuazione devono proseguire perché ci sono ancora molti afgani che hanno aiutato l’Italia e che vogliono lasciare il paese perché «li stanno andando a prendere casa per casa». Tajani prosegue attaccando anche lui Conte sul tema del dialogo: «Bisogna confrontarsi, parlare – dice – ma non dialogare con i terroristi». Conclude dicendo che dobbiamo preoccuparci della Cina perché «ha mire egemoniche».

Il dibattito: i partiti

La seconda domanda riguarda il tema dell’incontro. Partiti e democrazia: dopo la lunga crisi iniziata nei primi anni Novanta, «oggi ci siamo accordi che in parte ci mancano», dice il moderatore, Michele Brambilla.

Conte dice di essere d’accordo. Movimenti e forze politiche una funzione ce l’hanno ancora, «non più come portatori di visioni complessive, ma di progetti sul futuro». Nel caso del Movimento 5 stelle, prosegue, i progetti sul futuro sono mantenere alta l’etica pubblica, gestire la transizione energetica verde e impedire che la globalizzazioni sia declinata in senso di maggior giustizia sociale.

In conclusione, Conte torna a difendere le sue parole sul dialogo in Afghanistan e dal pubblico parte un grido contro il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Letta dice che questo è un incontro straordinario e che lui non ha mai avuto occasione di fare un dialogo simile con i suoi colleghi capi di partito, anche se si rammarica che Giorgia Meloni sia l’unica donna. «La politica in Italia è troppo maschilista», dice.

«La nostra democrazia è malata – prosegue suscitando un applauso – tre governi in una sola legislatura non è normale. È la legislatura che ha avuto il più altro numero di cambi di casacca, oltre 200».

Letta conclude dicendo che ciò che fa arrabbiare gli elettori con i partiti è non poter scegliere i propri parlamentari. In mezzo a un nuovo applauso, Letta dice di essere disponibile ad accordarsi per eliminare questa stortura.

