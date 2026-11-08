il commento

Serve radicalità per chiudere con il sovranismo

Giovanni Tizian
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08 novembre 2026 • 20:00Aggiornato, 08 novembre 2026 • 20:23
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Donald Trump
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Sarebbe un grave errore per chi vuole sfidare Giorgia Meloni alle prossime politiche, pensare che la batosta incassata da Trump basti da sola a invertire la rotta di una democrazia che l’estrema destra ha piegato a logiche illiberali

Il voto di midterm americano ha prodotto una legittima euforia tra i progressisti italiani. Ma siamo davvero di fronte al tramonto del sovranismo? In altre parole, il declino di Trump si tradurrà nella fine del trumpismo e dell’internazionale nera di cui fanno parte i sovranisti nostrani? La risposta oggi non può che essere negativa. Per un motivo assai banale: non sono venute meno le cause sociali e politiche che hanno prodotto l’affermazione dei partiti sovranisti. Movimenti abili nell’interce

Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
Giovanni Tizian

Classe ’82. È il vicedirettore di Domani. Prima è stato inviato de L’Espresso, ha scritto per Repubblica e ha iniziato da cronista alla Gazzetta di Modena. È autore di numerosi saggi-inchiesta, l’ultimo è il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate della Lega di Matteo Salvini. 

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