Serve radicalità per chiudere con il sovranismo

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Il voto di midterm americano ha prodotto una legittima euforia tra i progressisti italiani. Ma siamo davvero di fronte al tramonto del sovranismo? In altre parole, il declino di Trump si tradurrà nella fine del trumpismo e dell’internazionale nera di cui fanno parte i sovranisti nostrani? La risposta oggi non può che essere negativa. Per un motivo assai banale: non sono venute meno le cause sociali e politiche che hanno prodotto l’affermazione dei partiti sovranisti. Movimenti abili nell’interce