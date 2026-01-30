Politica

Bannon e il messaggio a Meloni per prendersi Trisulti e la scuola dei gladiatori

Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
30 gennaio 2026 • 15:22

Steve Bannon ha mandato a quel paese, letteralmente, l’Italia. Quel «fuck you» pronunciato nell’intervista pubblicata da Repubblica è, come prevedibile, il titolo che fa più dibattere. Tuttavia a leggere con attenzione il colloquio dell’anima nera del movimento Maga ed ex consigliere di Donald Trump, l’obiettivo delle sue parole (non il fuck you) è un altro: il governo di Giorgia Meloni. E non tanto nel passaggio in cui cita la premier come ormai vassalla del globalismo, alla quale nessuno «cred

Per continuare a leggere questo articolo

Giovanni Tizian
Giovanni Tizian
Giovanni Tizian

Classe ’82. È il vicedirettore di Domani. Prima è stato inviato de L’Espresso, ha scritto per Repubblica e ha iniziato da cronista alla Gazzetta di Modena. È autore di numerosi saggi-inchiesta, l’ultimo è il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate della Lega di Matteo Salvini. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE