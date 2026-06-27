Politica

Se usi i social in un certo modo diventi un elettore di destra: come funziona l’algoritmo “sovranista”

Andrea Casadio
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27 giugno 2026 • 07:00

Il 4 gennaio 2026, su Nature è apparso un articolo interessantissimo che potrebbe insegnare molte cose ai politici nostrani. Si intitola “Gli effetti politici dell’algoritmo di feed di X”, e dimostra che se una persona utilizza i social media in un determinato modo, anche per un periodo breve di sole sette settimane, cambia opinioni politiche e diventa di destra

Il 4 gennaio 2026, su Nature, la rivista scientifica più importante al mondo, è apparso un articolo interessantissimo che potrebbe insegnare molte cose ai politici nostrani – di destra ma soprattutto di sinistra - e a tutti noi, e che però è passato quasi inosservato. Si intitola “Gli effetti politici dell’algoritmo di feed di X”, e dimostra che se una persona utilizza i social media in un determinato modo, anche per un periodo breve di sole sette settimane, cambia opinioni politiche spostandosi

Andrea Casadio
Andrea Casadio
Andrea Casadio

È medico, giornalista e autore tv. Ex docente universitario ed ex ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, ha partecipato agli studi sulla memoria che hanno permesso a Eric Kandel, capo del laboratorio, di ottenere il premio Nobel per la Medicina nell'anno 2000. Ha collaborato come inviato e autore televisivo a varie trasmissioni (Turisti per caso, Sciuscià, Velisti per caso, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita).

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