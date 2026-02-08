Mentre Cuffaro e Carmelo Pace trattavano argomenti di carattere politico, Cuffaro introduceva la figura di tale Filippo Paradiso, del quale non aveva potuto (o voluto, ndr) parlargli al telefono, e che, oltre ad essere attivo politicamente, era “… molto in alto buttato nei servizi segreti, è quello che ci sta facendo entrare nel...”

false false

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’informativa relativa al procedimento penale della procura di Palermo che ha portato agli arresti qualche mese fa Salvatore Cuffaro detto Totò per corruzione

Il giorno successivo, 15.03.2024, alle ore 18:06, veniva captata una conversazione telefonica in entrata sull’utenza telefonica ********** in uso a Raso Vito, da parte di Abbonato Antonio con utenza nr. *********. Quest’ultimo iniziava il discorso comunicando che “…lui..” (con evidente riferimento al Cuffaro, ndr) si trovava in Via Streva […praticamente lui è in via Streva che è salito da…] (era salito a casa dell’avvocato Gallina Di Lorenzo Claudio, ndr) venendo repentinamente interrotto da Raso (“…si vabbe… vabbe… va bene… eh…”) che evidentemente aveva compreso da chi si fosse recato Cuffaro e non voleva parlarne al telefono.

Abbonato continuava precisando di aver con se il cellulare (di Cuffaro Salvatore, ndr) e che il presidente della Regione Sicilia aveva tentato più volte di rintracciarlo “…eh… siccome ho il cellulare in macchina e ha chiamato quattro volte Schifani…” e Raso lo tranquillizzava ritenendo che l’impegno di Cuffaro Salvatore fosse prioritario rispetto alle chiamate del governatore “…Eh vabbe... non ti preoccupare… non ti preoccupare… non ti preoccupare…”.

Il 19.03.2024, nello studio di Cuffaro Salvatore, di via Scaduto nr. 10 a Palermo, alle ore 12.00, Linea 23081 - prog. 61, veniva captata una conversazione tra l’ex Governatore e Pace Carmelo che, come si ricorderà, era stato menzionato nel corso della conversazione con Gallina sopra riportata come colui che aveva, presumibilmente, incontrato il “colonnello”.

Mentre trattavano argomenti di carattere politico, Cuffaro introduceva la figura di tale Filippo Paradiso, del quale non aveva potuto (o voluto, ndr) parlargli al telefono, e che, oltre ad essere attivo politicamente, era “… molto in alto buttato nei servizi segreti, è quello che ci sta facendo entrare nel...”.

A quel punto Pace chiedeva a Cuffaro se avesse parlato con Claudio (l’avvocato Gallina Di Lorenzo Claudio, ndr) […ma hai parlato con... Claudio?], facendo chiaro riferimento ai fatti di cui alle conversazioni sopra riportate.

Cuffaro, nel confermare, accennava a quanto era stato trattato nella discussione […si si tutto a posto ...a te ti ha detto di stare attento a me ... a me ha detto di stare attento a te…] lasciando trapelare di non fidarsi completamente della fonte (il “Colonnello”, ndr). Pace riferiva che Claudio gli aveva fatto cenno a due nominativi […due nomi a me mi ha fatto…] e il politico incalzava specificando che, a fare quei nomi, in realtà, era stato il loro amico in comune […si, ma glieli ha fatti il tuo amico ... che e anche il mio amico…] cioé [...il colonnello...], chiarendo, quindi, che il latore di notizie presuntamente riservate che aveva incontrato a casa dell’avvocato Gallina era, quindi, un ufficiale superiore.

Pace spiegava che i due nomi che gli aveva fatto il “colonnello” erano Vito Raso e Sanfilippo, mentre loro (Cuffaro e Pace, ndr) non sarebbero stati coinvolti nella vicenda [...però dicendo che non ci entriamo ne io ne tu...].

Nonostante ciò, Cuffaro, avanzando comunque delle riserve sulla credibilità del “colonnello” […non lo so se e una cosa vera o c'è molto…], ipotizzava che questi avesse potuto imbastire la notizia sapendo che lui (Cuffaro, ndr) era “…amico di Cocina…” e che “…che Sanfilippo e amico di Cocina…”. Per rafforzare il proprio scetticismo […va be’, ti lascio immaginare no...], Cuffaro aggiungeva che il “Colonnello”, nell’occorso, aveva cercato di “barattare” la notizia fornita chiedendogli “di mettere sua moglie in questa cosa del microcredito...” e che, tra l’altro, l’aveva invitato a riferire a Pace di fare attenzione all’uso del telefono […sai, ma gli devi dire a Carmelo che se vuole parlare al telefono ... lui che sta sempre al telefono ... lui che sempre col telefono…] e che eventuali problematiche nei suoi confronti (di Cuffaro, ndr) sarebbero potute sorgere a causa delle persone di cui si circondava […no, tu non ne hai telefono, pero parlano di te gli altri…].

…omissis….

Pace: alle politiche cosa possiamo scambiarci le politiche e un tema no?

Cuffaro: e questo e il tema noi abbiamo bisogno

Pace: cioé noi altri alle politiche ci possiamo scambiare due o tre posti

Cuffaro: se abbiamo il risultato alla Europee

Pace: se abbiano il risultato alle Europee

Cuffaro: ma a quel punto cosa ho tentato cosa sto tentando di fare io...però te lo do con molto beneficio di inventario ... nonostante lo sdigno dello stomaco mi sono chiamato a questo Cesa

Pace: mh

Cuffaro: gli ho detto ma che cazzo ... mi spiega questa ragione ... il merito e il Filippo Paradiso di cui ti ho par...

Pace: certo certo ... si si ...

Cuffaro: ... cioè Filippo Paradiso non te l'ho potuto dire per telefono e ... di Forza Italia ma molto in alto buttato nei servizi segreti e quello che ci sta facendo entrare nel...

Pace: [incompr.]

Cuffaro: ah?

Pace: ma hai parlato con ... Claudio?

Cuffaro: si si tutto a posto ... a te ti ha detto di stare attento a me ... a me ha detto di stare attento a te..

Pace: no, due nomi a me mi ha fatto

Cuffaro: si, ma glieli ha fatti il tuo amico ... che e anche il mio amico

Pace: chi?

Cuffaro: ... il colonnello... gli ha fatto il nome di Vito Raso e [si sovrappongono le voci;ndr] Sanfilippo

Pace: [incompr.]

Cuffaro: ...però dicendo che non ci entriamo ne io ne tu... pero sai siccome io ero amico di Cocina, sa che Sanfilippo e amico di Cocina, non lo so se e una cosa vera o c'è molto ... perché poi mi ha domandato una cosa per sua moglie tu ... va bhe ti lascio immaginare no ... mi ha chiesto di mettere sua moglie in questa cosa del microcredito...addirittura [ride,ndr]... che cosa ...

Pace: e chiudiamo ...

Cuffaro: che cosa concretamente sappiano ... però, dobbiamo stare attenti perché poi mi ha detto: "sai, ma gli devi dire a Carmelo che se vuole parlare al telefono ... lui che sta sempre al telefono ... lui che sempre col telefono" Gli ho detto: "ma io non ne ho telefono", "no, tu non ne hai telefono pero parlano di te gli altri"... vabbe, questo e il quadro ... Di che stavamo parlando [incompr.]

Pace: no no l'ipotesi che tu vuoi tentare con Cesa ... tramite Paradiso

Cuffaro: l'ipotesi ho spiegato a Cesa ... io spero di incontrarlo di nuovo domani ... perché lui vuol presentare la lista

© Riproduzione riservata