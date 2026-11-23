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Ogni riforma, in fondo, è una promessa che può essere mantenuta solo misurando ciò che produce. Con l'articolo 16 del D.lgs. 39/2021 è stata introdotta una delle innovazioni più significative della Riforma dello sport. Nel corso del 2024 si è completato il percorso attuativo degli obblighi previsti e, da allora, il safeguarding officer è entrato stabilmente nel linguaggio sportivo. Federazioni, enti e club hanno dovuto adottare modelli organizzativi, codici di condotta e nominare un responsabile