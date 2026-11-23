Da due anni, per legge, club e federazioni devono nominare un safeguarding officer che raccolga segnalazioni da parte delle atlete. Ma ci manca ancora un sistema centralizzato per raccogliere le segnalazioni e verificare l’efficacia delle misure. All'estero esistono già modelli di monitoraggio: l'Italia trasformi gli impegni in una vera cultura della protezione
Ogni riforma, in fondo, è una promessa che può essere mantenuta solo misurando ciò che produce. Con l'articolo 16 del D.lgs. 39/2021 è stata introdotta una delle innovazioni più significative della Riforma dello sport. Nel corso del 2024 si è completato il percorso attuativo degli obblighi previsti e, da allora, il safeguarding officer è entrato stabilmente nel linguaggio sportivo. Federazioni, enti e club hanno dovuto adottare modelli organizzativi, codici di condotta e nominare un responsabile