Su oltre 3,2 milioni di adolescenti in 140 paesi, l’86 per cento non raggiunge i livelli raccomandati di movimento minimo. Ma non basta puntare il dito contro la pigrizia dei ragazzi o l’invasione degli schermi o, ancora, invocare l’aumento degli oratori. È necessario guardare a due fattori meno raccontati: l’urbanistica e la trasformazione dello sport

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Il 30 novembre 1872, a Glasgow, Scozia e Inghilterra scesero in campo per la prima partita internazionale della storia del calcio. Finì zero a zero su un campo fangoso, con un nastro al posto della traversa e con ventidue giocatori che inseguivano il pallone in modo istintivo, adattandosi alle asperità del terreno. Ben 154 anni dopo, quel gioco si è trasformato in un’industria globale fatta di stadi perfetti, calendari infiniti e atleti iperspecializzati. Eppure, se dal palcoscenico dello sport