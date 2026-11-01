Il Mondiale di Antonelli nell’Italia in cui i giovani non sognano più di guidare

Da neo-patentato, il baby fenomeno della Mercedes è già campione iridato e ha il merito di aver portato nuovo pubblico alla Formula 1. Ma la sua è una generazione che rimanda l’esame e cerca l’autonomia lontano dall’auto. Sensibilità ecologica, sicurezza e spese hanno cambiato il rapporto con gli spostamenti: il vecchio rito dei 18 anni non è più una priorità

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Il gran capo della Formula 1, Stefano Domenicali, è nato a Imola, a una cinquantina di chilometri dalla casa in cui Antonelli è cresciuto. E non ci ha messo molto a riconoscere che «Kimi infrange le regole, ha attratto nuove generazioni e fa bene a tutta la Formula 1». Più dei cartoni animati, dei film, di Instagram e di TikTok. Più di Brad Pitt e delle serie tv. È Antonelli la calamita per i ragazzi come lui. Il suo sorriso ha svecchiato un pubblico che tendeva a ingrigirsi sul divano e ha port