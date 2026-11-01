Ragazzo, uomo, campione del mondo: il romanzo di formazione di Kimi Antonelli

Dalle lacrime dopo gli errori alle sportellate con Russell, fino alla vittoria del Mondiale di Formula 1: in due stagioni il talento della Mercedes ha imparato a gestire la pressione, ascoltare la squadra e lavorare sui propri limiti. Si potrebbe persino dire che è un esempio. E se ci fa strano perché ha solo vent’anni, forse non abbiamo capito che generazione sta arrivando

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Il ragazzo si farà, lo diciamo tutte le volte. Poi è arrivato il Gp del Canada, quello in cui Kimi Antonelli si è messo a fare le sportellate con George Russell, uno più grande di lui di otto anni, sei mesi e dieci giorni. Una vita, quando fai l’atleta di alto livello. Come osa un ragazzino al secondo anno di Formula 1? Antonelli aveva già vinto tre Gran premi e rivelato a tutti il suo talento. Ma non è questo il punto. Benvenuti al Truman Show. Quello di Kimi Antonelli, lo spettacolo in cui abb