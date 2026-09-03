il torneo cancellato

In Argentina anche il rugby diventa terreno di scontro sulla memoria

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico
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03 settembre 2026 • 19:42

A Tucumán un torneo dedicato a 178 rugbisti desaparecidos non si giocherà più. La vicenda va molto oltre una competizione cancellata: è questo che accade quando una società torna a litigare con la propria storia, fino a considerare ingombrante persino il ricordo di chi ne fu vittima

La politicizzazione della storia non conosce confini, è un fenomeno globale. E l’Argentina non fa eccezione. Uno dei terreni sui quali questo conflitto si accende con maggiore evidenza è quello della memoria dell’ultima dittatura militare, della repressione dei desaparecidos. A Tucumán, estremo nord del paese, da 10 anni si svolgeva un torneo di rugby dedicato alla memoria dei 178 rugbisti desaparecidos assassinati durante gli anni della dittatura. Un’iniziativa nata dalla volontà dell’attivista

Daniele Susini
Daniele Susini
Daniele Susinistorico

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.

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