La morale le vuole coperte, lo spettacolo no: le atlete vivono sospese tra politica e sport

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Lo chiamiamo gender gap, ma spesso è tutto molto più semplice di questo inglesismo: è il metro con cui si continuano a misurare le donne, la loro gonna, la divisa con cui corrono, saltano, giocano e la libertà di decidere per sé stesse. Pochi giorni fa è uscito il Gender gap snapshot del 2026, una fotografia annuale prodotta da UN Women e dal dipartimento Onu per gli Affari economici e sociali. Non è un racconto, né un’opinione: è una radiografia statistica che mostra, con dati aggiornati, quant