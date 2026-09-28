La morale le vuole coperte, lo spettacolo no: le atlete vivono sospese tra politica e sport

Per il Gender gap snapshot 2026 dell’Onu servono 171 anni per raggiungere la parità. Sembra quasi una stima ottimistica, mentre si tagliano i fondi alle tutele, ministri italiani giudicano l’aspetto femminile e le divise imposte dalle federazioni espongono forzatamente i loro corpi. La libertà di scegliere è una conquista ancora negata. Ma una speranza c’è
Lo chiamiamo gender gap, ma spesso è tutto molto più semplice di questo inglesismo: è il metro con cui si continuano a misurare le donne, la loro gonna, la divisa con cui corrono, saltano, giocano e la libertà di decidere per sé stesse. Pochi giorni fa è uscito il Gender gap snapshot del 2026, una fotografia annuale prodotta da UN Women e dal dipartimento Onu per gli Affari economici e sociali. Non è un racconto, né un’opinione: è una radiografia statistica che mostra, con dati aggiornati, quant