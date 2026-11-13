Il talent show delle Atp Finals: senza Sinner è caccia al talento futuro del tennis

A Torino da domenica gli azzurri saranno rappresentati da Cobolli, Alcaraz parte favorito su Zverev: Spagna e Stati Uniti puntano a scalzare l'Italia dalla vetta. Tra giovani talenti, nuovi caratteri forti e campioni al tramonto potrebbe esserci un primo assaggio di come cambierà il circuito nei prossimi anni

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Un volto su Torino. Non è il titolo di una canzone dei Subsonica, anche se potrebbe diventarlo, ma la sintesi di quanto andrà in scena a partire da domenica durante la sesta edizione delle Atp Finals a disputarsi sul suolo subalpino. Il volto, manco a dirlo, sarà quello di Jannik Sinner. Che a Torino, come è arcinoto, non giocherà perché la bua al ginocchio non è ancora guarita, ma la sua faccia aleggerà sull’evento, su ogni iniziativa parallela e su ogni match. Il suo ovale riccioluto e un po’