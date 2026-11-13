verso l’ultimo torneo della stagione

Il talent show delle Atp Finals: senza Sinner è caccia al talento futuro del tennis

Piero Valesio
13 novembre 2026 • 07:00
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Sinner ha vinto le ultime due edizioni delle Finals. Quest'anno non ci sarà per l'infortunio al ginocchio (FOTO ANSA)
Sinner ha vinto le ultime due edizioni delle Finals. Quest'anno non ci sarà per l'infortunio al ginocchio (FOTO ANSA)
Sinner ha vinto le ultime due edizioni delle Finals. Quest'anno non ci sarà per l'infortunio al ginocchio (FOTO ANSA)

A Torino da domenica gli azzurri saranno rappresentati da Cobolli, Alcaraz parte favorito su Zverev: Spagna e Stati Uniti puntano a scalzare l'Italia dalla vetta. Tra giovani talenti, nuovi caratteri forti e campioni al tramonto potrebbe esserci un primo assaggio di come cambierà il circuito nei prossimi anni

Un volto su Torino. Non è il titolo di una canzone dei Subsonica, anche se potrebbe diventarlo, ma la sintesi di quanto andrà in scena a partire da domenica durante la sesta edizione delle Atp Finals a disputarsi sul suolo subalpino. Il volto, manco a dirlo, sarà quello di Jannik Sinner. Che a Torino, come è arcinoto, non giocherà perché la bua al ginocchio non è ancora guarita, ma la sua faccia aleggerà sull’evento, su ogni iniziativa parallela e su ogni match. Il suo ovale riccioluto e un po’

Piero Valesio
Piero Valesio
Piero Valesio

Giornalista e scrittore, si occupa di sport, cinema e televisione dal 1981. Ha scritto di calcio, tennis, Olimpiadi, sport invernali, motomondiale e Formula 1 per il quotidiano “Tuttosport” e ha collaborato con Il Messaggero e altri giornali. Ha diretto il canale televisivo “Supertennis”. È in libreria con “Racchette di guerra”, il suo nono libro.