Oltre diaspora e limiti tecnici: per la Bosnia la partita con l’Italia è una «questione nazionale»

Un decennio di scelte poco lungimiranti ha dilapidato il capitale che i nostri avversari avevano accumulato nel 2014, unica loro partecipazione ai Mondiali: è mancata una strategia sul ricambio generazionale e c’è stata scarsa attenzione nel monitorare i talenti della diaspora. Barbarez e Spahić, i due grandi capitani prima di Džeko a cui sono state affidate panchina e direzione tecnica, sono ripartiti dallo scouting. E dal senso di appartenenza di una nazione che, negli anni ‘90, ha rischiato di scomparire