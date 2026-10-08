Il declino spiegato con la religione: il dibattito intorno alla Seleção

Dopo l’eliminazione dal Mondiale, alcuni opinionisti hanno collegato i risultati della nazionale di Ancelotti alla crescita dell’evangelismo nel paese e tra i calciatori: un’interpretazione che chiama in causa individualismo, capitalismo, teologia della prosperità e trasformazione del modo di vivere il pallone

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Che il calcio, nel suo modo di rappresentarsi e per come viene vissuto, sia paragonabile a una religione laica (con i suoi riti e la sua liturgia), è cosa nota a tutti. Non a caso l’antropologo Marc Augé, in un articolo del 1982 (Football. De l’histoire sociale à l’anthropologie religieuse), lo descriveva come un fenomeno rituale paragonabile proprio alla religione. Che, però, a una certa religiosità, siano attribuite le sorti una squadra, questa è una novità. E così, se egiziani e svizzeri hann