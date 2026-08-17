la biologia umana alla prova di un sistema sempre più vorace

Le ferie dei calciatori e il riposo che diventa colpa: quando lo sport va contro i limiti del corpo

Antonella Bellutti
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17 agosto 2026 • 07:00

Ogni estate emerge un nuovo caso, come se ricchezza e fama cancellassero fatica e limiti fisiologici. Ma il riposo non è un capriccio e senza recupero non c’è prestazione: dalla supercompensazione agli infortuni, il corpo degli atleti si scontra con un’industria che pretende spettacolo senza soste

C’è una specie di rimozione culturale nel parlare degli atleti. Si guarda a loro tendenzialmente come a dei privilegiati sospesi in un perenne, invidiabile svago, dimenticando che lo sport d'élite è un lavoro duro, iper-specializzato e usurante. E nessun salario, per quanto esorbitante, ha il potere di disinnescare le leggi della fisiologia. Quando si parla delle ferie dei calciatori, il dibattito pubblico si infuoca. È bastata una richiesta minima (una settimana di riposo in più dopo una stagio

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico