Un gol non sposta un confine. Il Sebastopoli riapre il dossier Crimea per Uefa e Fifa

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Un gol subito a Mosca ha tolto al Sebastopoli un trofeo, ma non il problema che la sua promozione pone all’Europa. Domenica 8 novembre, davanti a 392 spettatori e con due gradi sopra lo zero, il club della Crimea occupata dalla Russia ha perso 1-0 contro lo Spartak Tambov la finale fra le vincitrici dei quattro gironi della quarta serie russa. Ha deciso Daniil Gurchenko al 21esimo minuto. Il giorno dopo, però, la domanda non è chi abbia alzato la coppa, ma dove giocherà il Sebastopoli nella pros