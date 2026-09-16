Il paradosso delle sanzioni: la Russia esclusa dall’Europa ora compra in Sudamerica

Fuori da Champions ed Europa League dal 2022, i club russi hanno spostato la ricerca di talenti verso Brasile, Argentina e Colombia. Qui gli ostacoli politici e finanziari sono minori e gli stipendi di Mosca appaiono ancora estremamente competitivi. L’isolamento non ha dunque fermato gli scambi, ne ha cambiato la rotta. Grazie anche al potere di Gazprom

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Se il calciomercato fosse una carta delle correnti oceaniche, oggi una delle più strane parte dall’Atlantico meridionale e risale fino alla Neva. Brasile, Argentina, Colombia da una parte; Mosca, San Pietroburgo, Krasnodar dall’altra. Mentre la politica ha smontato ponti, il pallone ne ha costruito uno in direzione opposta. Dal 2022 club e nazionale russi sono sospesi dalle competizioni Fifa e Uefa, ma la Premier League non si è chiusa: ha semplicemente cambiato bussola, orientandosi sempre di p