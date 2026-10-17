Il calcio trasfigurato in verticale: così gli highlights riscrivono le partite

Le clip da smartphone hanno trasformato il modo di seguire il pallone: esaltano i gesti dei campioni e cancellano la trama del gioco. Le dirette resistono, ma le nuove generazioni dedicano ai contenuti non live quasi tre volte il tempo riservato alle gare. E il montaggio cambia anche il valore del prodotto: compresso in 60 secondi, anche un campionato minore appare più competitivo

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Il video dura in tutto meno di un minuto. Ma è già nel primo fotogramma che la telecamera cattura qualcosa di singolare. Il pallone taglia il cuore dell’area di rigore del Real Madrid rotolando in una zona apparentemente deserta. L’inquadratura è talmente stretta che cattura soltanto quel movimento. Poi, quando sembra tutto finito, ecco che sullo schermo compare la sagoma di Donyell Malen. È qualcosa di molto vicino all’idea di prestidigitazione. Perché una frazione di secondo dopo aver tirato l