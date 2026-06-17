Il “nuovo” Uzbekistan: se il Mondiale diventa una vetrina del regime

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È arrivato anche il momento di Fabio Cannavaro, pronto a calcare un campo del Mondiale di calcio per la prima volta da Sudafrica 2010. Stavolta lo farà sulla panchina dell’Uzbekistan, che lo ha ingaggiato a sorpresa a ottobre, poco dopo aver ottenuto una storica qualificazione al torneo. Qua in Occidente, la carriera da allenatore del Pallone d’Oro 2006 non è particolarmente rinomata, ma in Asia gode di tutt’altra reputazione. Ha chiuso la carriera da giocatore a Dubai e ha poi allenato a lungo